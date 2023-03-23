Швыткину не понравилась шутка Галкина о прпагандистке Ольге Скабеевой, в которой депутат умудрился разглядеть угрозу убийства. „Вызывает недоумение и отвращение очередное вредоносное высказывание людей, которые покинули нашу страну. В недавнем выступлении на зарубежных гастролях гражданин Галкин М.А. допустил оскорбительные высказывания в адрес известной российской телеведущей Ольги Скабеевой, возможно подпадающие под угрозу убийства“, — написал он шершавым языком газеты „Правда“ 1930-х годов.

В выложенном в канале Швыткина фрагменте выступления Галкин шутит, что если „Филипп в прозрачных колготках“ окажется на фронте, то „перемирие на несколько дней обеспечено“. „Особенно, если в руках будет голова Скабеевой“, — сказал Галкин, сравнив эту картину с логотипом бренда Versace.

По словам Швыткина, он направил депутатский запрос на имя генпрокурора и председателя Следственного комитета с предложением провести проверку и принять меры прокурорского реагирования, вплоть до уголовного преследования.