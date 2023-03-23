ВИДЕО | Вера Брежнева сменила имидж, сценическое имя и язык песен(20)
Певица Вера Брежнева, не поддерживающая действия российских властей и обосновавшаяся в Европе, выпустила новую песню и клип на нее. Музыкальную композицию артистка исполнила на украинском языке, — сообщает Womanhit.
Брежнева удивила пользователей Сети своим новым образом — она сделала себе каре и покрасила волосы в темный цвет. Кто-то пишет, что это парик, а другие же уверены, что певица действительно поменяла прическу.
Более того, теперь певица выступает не под именем „Вера Брежнева“, теперь она просто „Vera“. Также муж знаменитости не принял никакого участия в создании ее песни, ведь всем известно, что хиты для Брежневой всегда создавал Константин Меладзе. Так что поклонникам помимо обсуждения смены почти всего можно опять заняться любимым делам — слухам о возможном разводе певицы.