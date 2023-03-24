„Весь этот год я будто заново училась жить“. Лобода впервые с начала войны выпустила новый альбом

Все сборы от первого месяца прослушивания альбома будут направлены на покупку дома украинской семье, которая лишилась своего жилья после событий 24 февраля 2022 года.

Медсестра национальной детской специализированной больницы „Охматдет“ в Украине уже год проживает в самодельном вагончике со своим мужем и дочерью недалеко от родного города певицы - Ирпень, в поселке Шпитьки.

В альбом вошло 14 композиций, большинство из которых лирические. Впервые пластинка была записана всего за 6 месяцев. Как комментирует сама певица - каждая песня в альбоме материализовывалась буквально из воздуха, будто молекулы личных переживаний, вплетенные в судьбы людей вокруг, диктовали ей тот или иной выбор.

„Весь этот год я будто заново училась жить, любить, слушать музыку, искать в ней то, что наиболее созвучно мне сегодняшней. Я хотела максимально оторваться от прошлого и попытаться обрести точку опоры в зыбком настоящем. Я назвала альбом „MADE in U“ чтобы еще раз подчеркнуть как для каждого из нас важны корни и без них нам никогда не обрести крыльев“, - комментирует LOBODA.

Такие украиноязычные композиции, как „По-Украински“, „Градус 100“ и „Мамо“ стали настоящим украшением пластинки. Также певица включила в альбом знаменитую песню Николая Леонтовича „Щедрик“, которая звучит на каждом концерте ее масштабного благотворительного тура по всему Миру.

„Этот альбом для меня особенный. В нем моя грусть, нежность и любовь - те чувства, которые я испытывала в течение последнего года. Он родился под влиянием огромного вдохновения и является моим самым откровенным творческим высказыванием за все годы карьеры. Я надеюсь вам понравится то, что я с такой любовью для вас создавала. В этом альбоме моя душа и сердце“, - Loboda

Альбом уже доступен для прослушивания на всех цифровых площадках.