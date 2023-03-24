Эстонский национальный мужской хор посвятит концерт материнскому сердцу и любви

Премьеры всегда были очень важны для национального мужского хора. Не стал исключением и нынешний концерт: заказанное хором сочинение „Dolor Matris“ Одегарда было закончено всего пару недель назад. Художественный руководитель и дирижер мужского хора Микк Юлеоя поясняет, что Одегард использует в своем произведении канонический Stabat Mater и другие духовные тексты в современном понимании. „Если в оригинальном тексте описываются страдания Девы Марии из-за распятия Иисуса Христа, то сочинение Одегарда является его думой обо всех матерях, чьи сыновья оказались сегодня на войне. Это произведение не оставляет слушателя равнодушным, полностью захватывает его, вступает в прямой диалог со зрителем, заставляет слушать и думать“, – подчеркнул Юлеоя.

Хенрик Одегард так сказал о своей работе: „Я попытался расширить перспективу, распространив печаль и боль Марии на страдания всех матерей, которые переживают потерю ребенка или видят страдания своих сыновей. По этой же причине я назвал свою работу „Dolor Matris“, что означает „Боль Матери“. Поскольку произведение было создано в 2022 году, оно стало музыкальным посвящением всем скорбящим матерям, потерявшим любимых сыновей из-за оккупации и войны. Мужской хор в основном исполняет старинный гимн, а меццо-сопрано и солисты-мужчины представляют сопровождающие тексты“.

Солисты: меццо-сопрано Ирис Оя, певцы национального мужского хора Кульдар Щутс, Рейо Блонд, Отть Индермитте и Майи Мянник. На сцену также выйдут духовой квинтет и ударные инструменты. Наряду с премьерой на концерте также прозвучат „Tenebrae factae sunt“ Джованни Бонато и „Диптих“ Галины Григорьевой.

Выступления Эстонского национального мужского хора состоятся 23 марта в концертном зале „Эстония“ и 24 марта в тартуском концертном зале „Ванемуйне“.

Национальный мужской хор, удостоенный премии „Грэмми“, является одним из самых известных мужских хоров в мире. Коллектив был основан в 1944 году Густавом Эрнесаксом, великим деятелем эстонской хоровой музыки. Начиная с сезона 2011/2012 художественным руководителем и главным дирижером хора является Микк Юлеоя.