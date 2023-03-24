Эстонский национальный мужской хор посвятит концерт материнскому сердцу и любви
В период духовного очищения по церковному календарю Эстонский национальный мужской хор впервые исполнит новое произведение норвежского композитора Хенрика Одегарда (Henrik Ødegaard) „Dolor Matris“. Это сочинение является музыкальным посвящением всем матерям, которым так много боли принесла война.
Премьеры всегда были очень важны для национального мужского хора. Не стал исключением и нынешний концерт: заказанное хором сочинение „Dolor Matris“ Одегарда было закончено всего пару недель назад. Художественный руководитель и дирижер мужского хора Микк Юлеоя поясняет, что Одегард использует в своем произведении канонический Stabat Mater и другие духовные тексты в современном понимании. „Если в оригинальном тексте описываются страдания Девы Марии из-за распятия Иисуса Христа, то сочинение Одегарда является его думой обо всех матерях, чьи сыновья оказались сегодня на войне. Это произведение не оставляет слушателя равнодушным, полностью захватывает его, вступает в прямой диалог со зрителем, заставляет слушать и думать“, – подчеркнул Юлеоя.
Хенрик Одегард так сказал о своей работе: „Я попытался расширить перспективу, распространив печаль и боль Марии на страдания всех матерей, которые переживают потерю ребенка или видят страдания своих сыновей. По этой же причине я назвал свою работу „Dolor Matris“, что означает „Боль Матери“. Поскольку произведение было создано в 2022 году, оно стало музыкальным посвящением всем скорбящим матерям, потерявшим любимых сыновей из-за оккупации и войны. Мужской хор в основном исполняет старинный гимн, а меццо-сопрано и солисты-мужчины представляют сопровождающие тексты“.
Солисты: меццо-сопрано Ирис Оя, певцы национального мужского хора Кульдар Щутс, Рейо Блонд, Отть Индермитте и Майи Мянник. На сцену также выйдут духовой квинтет и ударные инструменты. Наряду с премьерой на концерте также прозвучат „Tenebrae factae sunt“ Джованни Бонато и „Диптих“ Галины Григорьевой.
Выступления Эстонского национального мужского хора состоятся 23 марта в концертном зале „Эстония“ и 24 марта в тартуском концертном зале „Ванемуйне“.
Национальный мужской хор, удостоенный премии „Грэмми“, является одним из самых известных мужских хоров в мире. Коллектив был основан в 1944 году Густавом Эрнесаксом, великим деятелем эстонской хоровой музыки. Начиная с сезона 2011/2012 художественным руководителем и главным дирижером хора является Микк Юлеоя.