ВИДЕО | Максим Галкин предложил отправить на передовую Киркорова в прозрачных колготках

На одном из американских концертов комик напомнил, что Ангелина Вовк, в прошлом ведущая передачи „Спокойной ночи, малыши“, выражала желание отправиться на фронт, где в компании с Хрюшей и Степашкой остановить войну (правда, почему-то только оборонительные действия Украины). Максим Галкин предположил, что лучше с этой боевой задачей справится Филя.

„Мне кажется, если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. А если ему еще в руки дать голову Скабеевой, это будет похоже на бренд Versace, то будет потрясающе“, — придумал образ Максим. И хоть Филя в начале монолога ещё был игрушечной собакой, все догадались, что речь идёт вовсе не об игрушке.

В России ожидаемо обиделись, оскорбились и даже грозят уголовным преследованием за „угрозу убийства“ Скабеевой, чья голова в монологе Галкина появилась отдельно от остальной части пропагандистки. К слову, в ответ на выступление сама голова Скабеевой разразилась традиционной бранью, в которой самым приличным словом стало „ублюдок“. В общем, ничего нового.