ВИДЕО | До слез! Жена Брюса Уиллиса опубликовала архивную запись с семейного торжества

21 марта Брюс Уиллис и Эмма Хеминг отметили 14-ю годовщину брака. По случаю праздника Хеминг решила вспомнить, как четыре года назад они с Уиллисом обновили свадебные клятвы спустя десять лет замужества. Модель выложила в социальных сетях видео со второй свадьбы с актером, снятое, ко всему прочему, его бывшей супругой Деми Мур.

„Используйте любую возможность, чтобы объединяться и праздновать с семьей и друзьями. Мы можем сохранить эти воспоминания для тех, кто, возможно, не в состоянии этого сделать“, — подписала Эмма Хемминг архивное видео.

21 марта 2009 года Брюс Уиллис женился на Эмме Хеминг, которая младше него на 23 года. В 2012-м у них родилась дочь Мейбл, а в 2014-м на свет появилась Эвелин.