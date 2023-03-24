Шоубиз
24.03.2023, 13:00

ВИДЕО | До слез! Жена Брюса Уиллиса опубликовала архивную запись с семейного торжества

 
Actor Bruce Willis and his wife Emma Heming arrive at the 2014 Vanity Fair Oscars Party in West Hollywood
Actor Bruce Willis and his wife Emma Heming arrive at the 2014 Vanity Fair Oscars Party in West Hollywood
ФОТО: DANNY MOLOSHOK | REUTERS

Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса в честь годовщины свадьбы опубликовала видео церемонии обновления их клятв, которая состоялась в 2019 году, — сообщает Super.

21 марта Брюс Уиллис и Эмма Хеминг отметили 14-ю годовщину брака. По случаю праздника Хеминг решила вспомнить, как четыре года назад они с Уиллисом обновили свадебные клятвы спустя десять лет замужества. Модель выложила в социальных сетях видео со второй свадьбы с актером, снятое, ко всему прочему, его бывшей супругой Деми Мур.

„Используйте любую возможность, чтобы объединяться и праздновать с семьей и друзьями. Мы можем сохранить эти воспоминания для тех, кто, возможно, не в состоянии этого сделать“, — подписала Эмма Хемминг архивное видео.

21 марта 2009 года Брюс Уиллис женился на Эмме Хеминг, которая младше него на 23 года. В 2012-м у них родилась дочь Мейбл, а в 2014-м на свет появилась Эвелин.

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