Виноваты наркотики: принца Гарри могут депортировать из Америки

Представители Консервативного аналитического центра просят обнародовать заявление Гарри на получение визы, чтобы убедиться в том, что он „задекларировал“ употребление наркотиков. Все дело в том, что, согласно законодательству, герцог Сассекский еще до эмиграции должен был признать факт употребления запрещенных веществ и сдать анализы на их наличие в организме. При этом законодательство США предусматривает суровое наказание за ложь сотрудникам иммиграционной службы, в отдельных случаях — депортацию и запрет на подачу заявления на получение гражданства.

Официальные лица Вашингтона округа Колумбия пока упорно отказываются публиковать какие-либо подробности, однако юристы утверждают, что закон не делает исключений для членов монархии. Так что, хоть признание Гарри в употреблении наркотиков, бесспорно, было эффектным, для него же будет лучше, если эту тайну он уже до этого раскрывал сотрудникам иммиграционной службы. Напомним, принц и его супруга Меган Маркл обосновались в Калифорнии в 2020 году после отделения от королевской семьи.