Как Надежда Бабкина обрела счастье после предательства мужа и смерти близких
Сейчас царица русской песни может похвастаться миллионными доходами и известностью, но когда-то она ютилась в общежитиях и коммуналках. Надежда Бабкина пережила бедность, предательства возлюбленных и смерть родных, но не сломалась под гнетом испытаний. Подробнее — в рассказе „СтарХита“.
Звезда со школьной скамьи
Будущая звезда выросла в селе Зубовка Астраханской области в семье простой учительницы. Деревенский уклад жизни нравился Бабкиной: навсегда в ее воспоминаниях застыли картины о самостоятельной починке дома, уходе за животными. Тяжелого труда она совсем не боялась и была рада помочь матери по хозяйству.
С четырех лет девочка мечтала стать артисткой, что не очень-то радовало родителей, желавших для нее стабильной профессии: врача или инженера. Музыкой увлекался и младший брат Надежды Бабкиной, Валерий — играл на баяне, гитаре и фортепиано. Именно он был первым аккомпаниатором на детских выступлениях сестры.
В школе Бабкина занялась художественной самодеятельностью и уже твердо определилась с призванием. С 10-го класса она участвовала в молодежных фестивалях и становилась лауреатом Всероссийских конкурсов. Девушка предвкушала, как будет учиться вокалу профессионально, однако в итоге поддалась на уговоры родителей и поступила в медицинский вуз. Продержалась она всего один семестр, а затем обратилась за помощью к родственнику-дирижеру и перешла в Астраханское музыкальное училище.
Спустя два года певица устроилась на работу солисткой эстрадного оркестра при кинофикации: перед началом сеансов исполняла русские народные композиции. „Люди специально приходили на полчаса раньше, чтобы послушать девочку. Сначала все происходило в фойе, затем появились скамейки, кресла, люди присаживались. Я продолжала петь, мне нравилось, что зрители приходят и аплодируют“ — вспоминает Надежда Бабкина.
Переезд в Москву
Амбициозной девушке хотелось большего. Она отправилась в Москву и получила сразу две специальности в „Гнесинке“: дирижера и солистки-народницы. Вокалистка начала гастролировать с оркестром „Баян“ по стране, а широкую популярность принес ей ансамбль „Русская песня“. Став художественным руководителем коллектива, Бабкина выступала с музыкантами на фабриках и заводах, а после громкого успеха на фестивале в Сочи в 1976-м о ней узнал весь Советский Союз.
Надежда Георгиевна скрупулезно работала над каждой песней ансамбля, собирала фольклорные произведения по всей стране, и некоторые аранжировки так понравились слушателям, что буквально стали шлягерами. „Москва златоглавая“, „Как хотела меня мать“, „Девушка Надя“ — эти композиции зрители неизменно встречали шквалом аплодисментов.
Концерты и политика
В середине 80-х царица русской песни поступила в ГИТИС на факультет режиссеров эстрады, чтобы самостоятельно работать над сценическими номерами. Ее ансамбль преобразовался в фольклорный центр, а позднее — в музыкальный театр. Все это способствовало популяризации народного творчества.
Сочинял для „Русской песни“ композиции и Александр Розенбаум, в карьеру которого внесла свою лепту Бабкина: ходила просить за него в Министерство культуры. А может, было между музыкантами и нечто большее, кроме творчества... „Мы с Сашей сейчас тепло общаемся. Каждый знает о своем. Но не все, конечно, мы говорим вслух. А когда-то у нас был не только творческий союз, но и нежное отношение друг к другу. Я не стесняюсь об этом говорить. Сообща мы делали удивительные вещи“, — откровенничала певица.
Артистка выступала на „Славянском базаре“, положила начало фестивалю „Казачий крут“, преподавала в ГИТИСе. Сложно даже подсчитать количество почетных орденов и медалей Бабкиной. Несмотря на активную концертную деятельность, вокалистка успевала также заниматься политикой и вести программу „Модный приговор“.
Любовные разочарования
В Астраханском музыкальном училище Бабкиной было не до занятий: пока другие грызли гранит науки, она крутила роман с женатым старшекурсником по имени Олег Гольдес. Супруга Олега перехватывала и уничтожала все письма влюбленной девушки. Вероятно, этим женщина спасла не только собственный брак, но и репутацию студентки, которую могли отчислить за аморальное поведение. Надежде Георгиевне пришлось смириться с обстоятельствами и разорвать запретную связь навсегда.
Как любая женщина, Надежда Бабкина мечтала о любви и крепкой семье. Подходящего мужчину она встретила в самолете. Выяснилось, что музыканту Владимиру Заседателеву предстоит выступать на одном фестивале с певицей. Между Бабкиной и Заседателевым проскочила искра, а уже через полгода они сыграли свадьбу.
В 25 лет певица забеременела, что, как тогда казалось, еще больше укрепило ее отношения с супругом. Но за две недели до родов Надежда Георгиевна была буквально растоптана. В канун Нового года в гости к ним пришла большая компания. Все, кроме будущей мамы, сильно напились, и одна из подруг осталась ночевать вместе с молодой семьей. Ну а дальше все случилось, как в самом плохом кино — Бабкина застала мужа с этой приятельницей во время секса.
Измена стала ударом для вокалистки. С трудом осознавая случившееся, она даже хотела выброситься из окна в тот же момент, но ребенок, вот-вот готовящийся появиться на свет, остановил будущую мать.
Родился Данила, и это событие действительно наполнило жизнь артистки смыслом. Но как же было поступить с изменником-мужем? Бабкина не знала, куда бежать и кому жаловаться, о предательстве она не рассказала даже маме с папой. 17 лет Надежда Георгиевна не решалась уйти от супруга: хотела, чтобы сын рос в полной семье. Ни о какой близости не шло и речи, музыканты сосуществовали друг с другом как соседи, а порой ссорились так громко, что пугали ребенка. „Приезжаю с гастролей, деньжищ привезла, захожу в квартиру, а в меня летит хрустальная пепельница тяжелая. Хорошо, у меня отличная реакция с детства — увернулась“, — вспоминала звезда.
Последней каплей для исполнительницы стало отношение Заседателева к истории с аварией наследника. 17-летний Данила уехал с другом кататься, однако приятель не справился с управлением. В результате серьезного ДТП он угодил в реанимацию, о чем супругам сообщили полицейские, но в больницу к сыну Надежда Георгиевна поехала одна...
Если раньше Бабкина жила по принципу „стерпится-слюбится“, в тот момент все перевернулось. Ее отношениям с мужем настал конец. Однако певица никогда не позволяла себе порочить имя супруга перед сыном. Данила любил отца и тяжело отходил от известии о его смерти в 2012-м.
Смерть брата и мамы
Надежда Бабкина всегда была сильной и смелой женщиной, единственное, что могло надолго выбить ее из колеи — это несчастья родственников. Царица русской песни испытывала глубокую привязанность к семье, особенно, к брату, который так поддерживал ее в самом начале творческого пути. Судьба отняла у артистки близкого человека неожиданно…
20 лет назад Надежда Георгиевна отметила Новый год с семьей генерал-майора Валерия Бабкина. 1 января певица направилась домой, но не успела отъехать далеко, как вдруг ей позвонила жена Валерия и сообщила, что тот умирает.
Оказалось, женщина хотела смягчить удар: брат артистки уже скончался от разрыва аорты. Ничего нельзя было сделать, а ведь Валерий Бабкин отличался отменным здоровьем и никогда не жаловался на сердце.
„Я тогда стрессанула: под собой земли не чуяла. В течение суток потеряла пять кило, и волосы полезли. Было все равно, во что одета, как выгляжу. Сломался стержень, и моментально опустилась самооценка. Полная апатия. Не было желания куда-то ходить“, — вспоминает певица.
Сложнее всего было сообщить маме, что Валерия не стало. Но увидев родительницу, певица поняла: она уже знает о смерти сына, материнские слезы катились по щекам женщины.
Мама Надежды Георгиевны умерла в одиночестве в своем доме в 84 года, так и не решившись покинуть привычную обстановку, хотя дочь постоянно предлагала Тамаре Александровне перебраться в Москву и жить с ней.
Возвращение веры в любовь
Помимо творчества, отдушиной в непростой жизни Бабкиной оставался сын. Данила окончил юрфак, занялся дизайном и открыл собственный бизнес. Он встретил достойную девушку Татьяну и создал с ней крепкую семью. Сейчас пара воспитывает трех наследников — Георгия, Веру и Марфу — и всегда радуется приезду царицы русской песни: из-за загруженного графика в гости она наведывается не так часто, как хотелось бы.
Глядя на цветущую певицу, сложно принять, что 13 лет назад она стала бабушкой. Но не только косметологические процедуры, круговая подтяжка лица и правильное питание помогли артистке сохранить молодость. Главный секрет ее красоты — отношения с Евгением Гором.
Артисты познакомились в 2003-м на конкурсе, где Надежда Георгиевна выступала в качестве судьи. Музыкант начал работать со звездой в Москве, а со временем сотрудничество переросло в роман. Будучи младше Бабкиной на 30 лет, Гор ожидал, что окружающие воспримут их союз скептически. Разумеется, на Евгения тут же посыпались обвинения в корыстных мотивах.
„Он человек скромный и от меня никак не зависящий, сам зарабатывает приличные деньги. Во-первых, организовывает вечеринки, корпоративы, у него своя группа. Во-вторых, у него маленький свечной заводик. А люди думают, что Женя — альфонс и просто прикрывается моим именем“, — возмущается Бабкина.
Влюбленные старались не обращать внимания на грязные слухи. Но почему же после 20 лет отношений они так и не поженились назло хейтерам? Евгений неоднократно делал возлюбленной предложение, но она отвечала отказом. „Штамп в паспорте, на мой взгляд, — формальность, никого ни к чему не обязывающая. Если бы нам было надо, давно бы все сделали. А так, наоборот, абсолютное доверие и свобода. Ты ничем не обременен по документу“, — заключил в итоге Гор.
В случае с Бабкиной, вероятно, давали о себе знать и старые раны, нанесенные первым супругом. Любая женщина хочет замуж, но, по словам певицы, она там была, и ей не понравилось. Главное, что с Евгением звезда не испытывает тяжести и проблем.
У влюбленных сложился так называемый „гостевой“ гражданский брак: Надежда Георгиевна часто в разъездах, так что на постоянной основе Евгений не остается в ее доме. Кроме того, пару разделяют разные ритмы жизни — Гор — „сова“, а Бабкина встает не позднее восьми утра. Однако одно артисты могут сказать точно: их чувства друг к другу искренни, и даже спустя годы Евгений Гор не перестает делать певице сюрпризы — не для показухи перед публикой, а чтобы просто порадовать дорогого человека.
При этом супругов продолжают разводить: Гор на три месяца уезжал один на Бали, чтобы заниматься вопросами бизнеса и саморазвития, и это насторожило поклонников. Недавно Александр Васильев заявил, что певица рассталась с мужем и закрутила роман с пиар-директором и сотрудником театра „Русская песня“ Сергеем Рябовым, однако герой истории сплетни опроверг.
Победа над коронавирусом
Не успели поклонники поздравить кумира с 70-летним юбилеем, как Бабкина тяжело заболела. В начале апреля 2020-го певица попала в реанимацию с коронавирусом. Состояние было критическим, пострадало 80 процентов легких, так что врачи подключили артистку к аппарату ИВЛ и ввели ее в медикаментозную кому.
„Я видела свет, — делилась переживаниями Бабкина. — Голосов не слышала, но насчет света... Была большая центрифуга, которая крутилась, а потом бац — и остановилась. Дальше видела сначала сияющий серебристый свет. Голова абсолютно ясная: слышу голоса врачей, их речь, полную медицинских терминов. Когда они меня повезли в реанимацию, я им сразу сказала, что главное — не впустить в себя страх“.
Даже сами врачи сомневались, что 70-летняя звезда выкарабкается. „Когда решили перевести меня из реанимации в палату, они так на меня смотрят и говорят: „Надь, теперь мы можем тебе сказать, пять процентов жизни тебе оставалось“. Они боялись, что опять начнутся проблемы. Ведь был острый момент, когда перестали работать почки. Подробности мне никто не рассказывал — наверное, это что-то очень страшное было“, — вспоминала артистка.
Желание жить оказалось сильнее страшного недуга, и в мае 2020 года „казачка Надя“ уже вернулась к работе, приступив к съемкам в „Модном приговоре“. „Я прошла испытание. Никому не желаю, но кто его знает, где эта зараза находится и откуда она прицепится, — признавалась Бабкина. — Надо просто четко следовать тем правилам, которые придуманы для нас. Давайте беречь друг друга, понимать, сострадать и сочувствовать. Испытание очень сложное и тяжелое“.