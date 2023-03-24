Как Надежда Бабкина обрела счастье после предательства мужа и смерти близких

Надежда Георгиевна скрупулезно работала над каждой песней ансамбля, собирала фольклорные произведения по всей стране, и некоторые аранжировки так понравились слушателям, что буквально стали шлягерами. „Москва златоглавая“, „Как хотела меня мать“, „Девушка Надя“ — эти композиции зрители неизменно встречали шквалом аплодисментов.

Амбициозной девушке хотелось большего. Она отправилась в Москву и получила сразу две специальности в „Гнесинке“: дирижера и солистки-народницы. Вокалистка начала гастролировать с оркестром „Баян“ по стране, а широкую популярность принес ей ансамбль „Русская песня“. Став художественным руководителем коллектива, Бабкина выступала с музыкантами на фабриках и заводах, а после громкого успеха на фестивале в Сочи в 1976-м о ней узнал весь Советский Союз.

Спустя два года певица устроилась на работу солисткой эстрадного оркестра при кинофикации: перед началом сеансов исполняла русские народные композиции. „Люди специально приходили на полчаса раньше, чтобы послушать девочку. Сначала все происходило в фойе, затем появились скамейки, кресла, люди присаживались. Я продолжала петь, мне нравилось, что зрители приходят и аплодируют“ — вспоминает Надежда Бабкина.

В школе Бабкина занялась художественной самодеятельностью и уже твердо определилась с призванием. С 10-го класса она участвовала в молодежных фестивалях и становилась лауреатом Всероссийских конкурсов. Девушка предвкушала, как будет учиться вокалу профессионально, однако в итоге поддалась на уговоры родителей и поступила в медицинский вуз. Продержалась она всего один семестр, а затем обратилась за помощью к родственнику-дирижеру и перешла в Астраханское музыкальное училище.

С четырех лет девочка мечтала стать артисткой, что не очень-то радовало родителей, желавших для нее стабильной профессии: врача или инженера. Музыкой увлекался и младший брат Надежды Бабкиной, Валерий — играл на баяне, гитаре и фортепиано. Именно он был первым аккомпаниатором на детских выступлениях сестры.

Будущая звезда выросла в селе Зубовка Астраханской области в семье простой учительницы. Деревенский уклад жизни нравился Бабкиной: навсегда в ее воспоминаниях застыли картины о самостоятельной починке дома, уходе за животными. Тяжелого труда она совсем не боялась и была рада помочь матери по хозяйству.

Концерты и политика

В середине 80-х царица русской песни поступила в ГИТИС на факультет режиссеров эстрады, чтобы самостоятельно работать над сценическими номерами. Ее ансамбль преобразовался в фольклорный центр, а позднее — в музыкальный театр. Все это способствовало популяризации народного творчества.

Сочинял для „Русской песни“ композиции и Александр Розенбаум, в карьеру которого внесла свою лепту Бабкина: ходила просить за него в Министерство культуры. А может, было между музыкантами и нечто большее, кроме творчества... „Мы с Сашей сейчас тепло общаемся. Каждый знает о своем. Но не все, конечно, мы говорим вслух. А когда-то у нас был не только творческий союз, но и нежное отношение друг к другу. Я не стесняюсь об этом говорить. Сообща мы делали удивительные вещи“, — откровенничала певица.

Артистка выступала на „Славянском базаре“, положила начало фестивалю „Казачий крут“, преподавала в ГИТИСе. Сложно даже подсчитать количество почетных орденов и медалей Бабкиной. Несмотря на активную концертную деятельность, вокалистка успевала также заниматься политикой и вести программу „Модный приговор“.

Любовные разочарования

В Астраханском музыкальном училище Бабкиной было не до занятий: пока другие грызли гранит науки, она крутила роман с женатым старшекурсником по имени Олег Гольдес. Супруга Олега перехватывала и уничтожала все письма влюбленной девушки. Вероятно, этим женщина спасла не только собственный брак, но и репутацию студентки, которую могли отчислить за аморальное поведение. Надежде Георгиевне пришлось смириться с обстоятельствами и разорвать запретную связь навсегда.

Как любая женщина, Надежда Бабкина мечтала о любви и крепкой семье. Подходящего мужчину она встретила в самолете. Выяснилось, что музыканту Владимиру Заседателеву предстоит выступать на одном фестивале с певицей. Между Бабкиной и Заседателевым проскочила искра, а уже через полгода они сыграли свадьбу.