Женя Фокин после начала войны больше не ведет праздники на русском языке: каждый может выучить эстонский язык!

Год назад Фокин в подкасте Kroonika говорил о том, как он поругался с частью своих русских друзей из-за войны в Украине и предлагал им паковать чемоданы и уезжать в Россию, если они поддерживают ее действия.

Спустя год Фокин все еще пылко говорит об этих темах и даже признается, что предлагал уехать в Россию не говорящим по-эстонски таксистам, которые говорили, что эстонское правительство плохое, а по ту сторону границы - хорошее.

Он также считает, что каждый может выучить эстонский язык, а некоторые люди не учат его не потому, что не могут, а потому что не хотят.

А что же насчет его любимой русской бабушки, с которой после начала войны ему приходилось вести жаркие споры? Удалось ли ему поменять ее мнение? По его словам, очень помогло закрытие российских каналов, после чего бабуля начала смотреть эстонские новости и взглянула на события с другой стороны, а не через призму пропаганды.

Что он думает о демонтаже красноармейских памятников и Нарвского танка? Фокин считает, что нужно доверять мнению экспертов - если у памятника нет художественной ценности и он является символом оккупации, то ему нет места в общественном пространстве. Он отметил, что до сих пор живы многие люди, которых лично задели репрессии депортации, поэтому для них эти памятники могут быть травмирующими.

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