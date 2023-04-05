Скандальный развод! 15-летнему браку музыканта и политика Айвара Рийсалу конец: „у нас уже десять лет не было секса!“

Марина Рийсалу рассказала Kroonika, что неоднократно спрашивала у мужа о его отношениях на стороне и о других женщинах, но Айвар все отрицал. Она отмечает, что в отношениях все основывается на доверии: “Когда доверие пропадает, то становится очень сложно“. В итоге позже Айвар заявил жене, что по сути у них не было брака.

„Я не считаю браком то, когда два человека регулярно занимаются друг с другом сексом и живут под одной крышей. Если они по какой-то причине перестают заниматься сексом, то браку что - конец? И не считается, что мы обвенчаны, что жили вместе так долго? Все эти прекрасные моменты... Я чувствую, что все те прекрасные моменты, что мы провели вместе, Айвар просто стер. Жизнь нельзя просто так стереть!“ - считает Марина.

„У нас десять лет не было сексуальной жизни, потому что я требовала ответов. Я не хочу, находясь в браке, получить различные венерические заболевания. Все это настолько личное и интимное“, - признается женщина.

Что же думает о разводе и о словах жены сам Айвар? „К сожалению приходится признать, что мои отношения с Мариной фактически закончились уже десяток лет назад. Формальное сожительство на общей территории было конструктивным до того момента, когда я решил двигаться дальше со своей жизнью. Сейчас у меня есть отличные новые отношения и подрастает дочурка – вижусь с ней регулярно“, - говорит политик.