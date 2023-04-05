Скандальный развод! 15-летнему браку музыканта и политика Айвара Рийсалу конец: „у нас уже десять лет не было секса!“(10)
Музыкант и политик Айвар Рийсалу и его жена Марина Рийсалу рассказали Kroonika о своем разводе. Несмотря на то, что они в браке уже почти 15 лет, Айвар утверждает, что их отношения фактически закончились еще десять лет тому назад. Марина другого мнения, несмотря на измены мужа.
Марина Рийсалу рассказала Kroonika, что неоднократно спрашивала у мужа о его отношениях на стороне и о других женщинах, но Айвар все отрицал. Она отмечает, что в отношениях все основывается на доверии: “Когда доверие пропадает, то становится очень сложно“. В итоге позже Айвар заявил жене, что по сути у них не было брака.
„Я не считаю браком то, когда два человека регулярно занимаются друг с другом сексом и живут под одной крышей. Если они по какой-то причине перестают заниматься сексом, то браку что - конец? И не считается, что мы обвенчаны, что жили вместе так долго? Все эти прекрасные моменты... Я чувствую, что все те прекрасные моменты, что мы провели вместе, Айвар просто стер. Жизнь нельзя просто так стереть!“ - считает Марина.
„У нас десять лет не было сексуальной жизни, потому что я требовала ответов. Я не хочу, находясь в браке, получить различные венерические заболевания. Все это настолько личное и интимное“, - признается женщина.
Что же думает о разводе и о словах жены сам Айвар? „К сожалению приходится признать, что мои отношения с Мариной фактически закончились уже десяток лет назад. Формальное сожительство на общей территории было конструктивным до того момента, когда я решил двигаться дальше со своей жизнью. Сейчас у меня есть отличные новые отношения и подрастает дочурка – вижусь с ней регулярно“, - говорит политик.
„Разные личные деликатные темы я не хочу обсуждать в прессе. Я вроде больше не являюсь общественным деятелем, так как в Рийгикогу не прошел. По-человечески мне даже немного жалко Марину, но что я могу сделать? Надеюсь, что она найдет свой путь. Хотелось бы избежать юридических тяжб, так как у нас договор о раздельном имуществе и дом, где я сейчас живу, был у меня еще до брака. Заниматься решением ее экономических проблем - не мое дело. Я никогда не знал, да и сейчас не знаю, где она работает, чем именно занимается, но у нее достаточно недвижимости, чтобы можно было жить. На этом я заканчиваю обсуждение этой темы“, - сказал Айвар Рийсалу Kroonika.