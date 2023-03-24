ФОТО | Браку конец? Мужа Санны Марин видели в ночном клубе с другой женщиной

Согласно данным финского издания Seiska, отношения Санна Марин (37) и ее мужа Маркуса Ряйккёнена (37) дали трещину. Подтверждением этому стал случай произошедший на прошлых выходных - Ряйккёнен пришел в ночной клуб Post Bar в Хельсинки в сопровождении эффектной женщины.

По словам свидетелей, муж премьер-министра буквально не мог оторваться от своей спутницы и между ними была „поистине интимная атмосфера“.

Редакция Seiska уже долгое время получала наводки о том, что с браком Санны Марин не все в порядке. Слухи о разводе ходят и в политических кругах. Издание спекулирует, что Марин не хочет говорить о своей личной жизни, так как в Финляндии скоро должны пройти выборы в парламент.

Многие источники говорят, что последний год отношений с мужем для Марин прошел как езда на американских горках, и последние приключения мужчины в ночном клубе это подтверждают.

Марин и экс-спортсмен Ряйккёнен поженились 1 августа 2020 года. С будущим мужем она познакомилась еще в 18-летнем возрасте. Тогда они оба были студентами и познакомились в баре. В интервью Vogue Ряйккёнен сказал, что Марин была более серьезной, чем ее подруга.



В августе 2020 года Марин рассказала финскому журналу Kotiliesi, что из-за пандемии коронавируса свадьба несколько раз была под вопросом, и в итоге подготовка началась всего за три недели до значимого события. Свадьбу сыграли в присутствии 40 самых близких гостей, и так как работа премьер-министра крайне непредсказуема, то гостей попросили на всякий случай взять два свободных дня.