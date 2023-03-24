ФОТО | „Перетанцуй всех!“ на ETV+ продолжает искать лучшего танцора Эстонии

Развлекательное шоу талантов „Перетанцуй всех!“ впервые представит телезрителям ETV+ талантливых танцоров, для которых танец – это любовь и образ жизни, вне зависимости от их возраста, происхождения и танцевального стиля.

Более сотни конкурсантов, от сольных танцоров до коллективов, подали заявки на участие в предварительных турах, проводимых в разных местах Эстонии. В конкурсные туры шоу вышли 24 участника, среди которых любители уличных и современных танцев, а также исполнители народных и спортивных бальных танцев. Среди конкурсантов есть представители из Украины, Беларуси и Молдовы.

„У нас много хороших танцоров, – сказал ведущий Александр Жемжуров, который сам давно занимается танцами и всегда мечтал, чтобы и в Эстонии было свое объединяющее несколько танцевальных стилей шоу. – Оказалось, что танцоры тоже этого ждали“.

Среди участников есть носители разных языков, но, как признается Жемжуров: „Танец – это общий язык, который знают все. Танец – это волшебство, танец – это жизнь“.

Оценивать таланты конкурсантов будет профессиональное жюри, в которое входят ведущий солист Национального балета Евгений Гриб и преподаватель Vogue и других танцевальных стилей Екатерина Макарова, а также требовательная публика.

Соведущий проекта, многократный чемпион Эстонии по спортивным бальным танцам, Стасис Брилис признает, что оценка танцоров – сложная задача, ведь помимо самого выступления, важны также рассказ истории и душевная сторона, то есть то, как танцор проживает это. „Целостность – это то, что делает танец танцем“, – сказал Брилис. Танцы он считает исключительно позитивными, ведь они вырабатывают дикое количество эндорфинов. „Люди должны больше смотреть танцы и больше танцевать“, – уверен он.

В каждом выпуске шоу перед жюри и телезрителями предстанут восемь конкурсантов. В конце каждой передачи будет решено, кто из них перейдет в следующий тур. В финал, который состоится в начале мая, выйдут шестеро конкурсантов – один из них станет победителем танцевального шоу.