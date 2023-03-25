Украинский режиссер Алиса Коваленко: я осознала, что не хочу снимать - реальность была намного сильнее, чем кино

- Нам помогло то, что наша индустрия очень интенсивно развивалась ещё до войны. Когда у тебя в стране идёт война, сложно не думать о ней и не рефлексировать, тем более, что драматургически это сильная тема. И это конечно опасность для авторов. Но я скажу про тенденции. Помню были мы на каком то питчинге и много наших проектов были про 90-е годы. То есть, выросло определённое поколение и пришло время рефлексии об этом прошлом. Да, конечно, опасность того, о чём Вы говорите, есть потому что это всё происходит перед глазами и оно словно вытесняет всё остальное из твоей системы координат. Но если посмотреть, к примеру, фильмы из Сирии, у них даже военные истории очень разные. Это нормально что у нас будет куча фильмов про войну - нам этого не избежать, важно чтобы спектр этого кино был широким. Но вот что мне действительно не нравится, так это то, что несколько лет назад у нас резко пополнилось количество режиссёров-документалистов, которые думают что это так просто - взять и „снять документалку“. Это бесит! В этом нет потребности сказать что-то очень важное, никакой личной мотивации, для них это лишь поле возможностей, трендов. Я помню мы когда учились с подругой Любой в 2011-м году на курсе „Документальное кино“ в Университете им. И.К. Карпенко-Карого, все считали что там учатся какие-то зануды и вообще это не интересно. Операторы не хотели с нами снимать документальное кино - они хотели в Канны на красную дорожку. Один оператор, с которым мы работали, сказал мне: „Я не буду тратить на тебя матрицу Марка2 чтобы столько часов снимать“. У нас как-то была смешная история с Любой. Мы пришли в кинотеатр посмотреть какой-то авторский французский документальный фильм. Заходим в синий зал, а там сидит одна бабушка храпит, другая бабушка хрумает оливьешку - видимо просто пришла покушать в тепле. Я закрываю дверь и говорю: „Люба, нам не туда“. А она: „Туда, туда - это и есть наш зритель“. Вот в таком состоянии находилось документальное кино 10-12 лет назад. Но революция и все последующие события подняли уровень документального кино в Украине, потому что это была реальность, которую было необходимо фиксировать. Вырос как профессиональный уровень документалистов, так и интерес к неигровому кино - документалистику стали снимать люди, которые вообще не собирались снимать документальное кино. Поэтому, конечно, все текущие события будут усиливать роль документального кино, привлекая к нему всё больше людей. Главное, чтобы палитра этих фильмов была шире, чтобы на экране был не только экшн, ведь война - это не всегда про экшн. Когда я была на фронте, время от времени я снимала себе на память молчащих своих побратимов, листочки деревьев, свои разговоры с сыном, пшеничные поля под обстрелами. Война - это про ожидание. Когда ты сидишь часами и всматриваешься в горизонт, в тишине, сидишь и сидишь. Бесконечное количество часов. Это рутина. Фронт это 80% сплошной рутины. А потом - бац! Бомба прилетела и тебя больше нет. Это лотерея. А всем кажется, что война - это супер экшн. Но война - это не только разрушенный Мариуполь. Война - она разная. И жизнь на фронте - она страшно нудная на самом деле.