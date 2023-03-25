Съемки шоу Top Gear приостановлены из-за аварии с его ведущим Эндрю Флинтоффом

Согласно заявлению компании, „было бы неуместно“ продолжать съемки новых эпизодов после ДТП в декабре, в результате которой бывшего игрока сборной Англии по крикету пришлось доставить в больницу. „Мы принесли извинения и будем продолжать поддерживать его [Флинтоффа]. Мы понимаем, что это разочарует фанатов, но это правильный поступок“, — поделились представители „Би-би-си“.

Флинтофф в декабре 2022 года попал в больницу в результате аварии во время съемок программы на гоночном треке в Англии. Телеведущий получил несколько переломов. Продюсер „Би-би-си“ заявил, что расследование аварии завершено, а продюсерская команда получает поддержку. Также сообщается, что дальнейший обзор по охране труда и технике безопасности должен появиться в компании в этом году.