Риз Уизерспун разводится с мужем после 11 лет брака(1)
Еще один долгий союз в Голливуде терпит крах. Риз Уизерспун разводится с Джимом Тотом, с которым прожила в браке 11 лет, — печалится Super.
О расставании сообщила сама актриса, опубликовав на страничке в Инстаграм обращение от себя и пока еще супруга: „Мы приняли трудное решение о разводе. Мы наслаждались таким количеством замечательных лет вместе и продолжаем жить дальше с глубокой любовью, добротой и взаимным уважением ко всему, что сделали вдвоем“. Супруги отметили, что главное для них сейчас — их сын, 11-летний Теннесси Джеймс Тот, и попросили уважать конфиденциальность их семьи. Несмотря на то, что обращение звучит более чем серьезно, издание TMZ обратилось к источникам, которые подтвердили информацию. Инсайдер отметил, что актеры расстались на дружеской ноте.
Напомним, что Риз Уизерспун уже была замужем. С 1999 по 2008 год она жила вместе с актером Райаном Филиппом. В этом браке у звезды появились двое детей — Ава Элизабет, которой сейчас 23 года, и Дикон Риз, которому в настоящий момент 20. Дети уже пошли по ее стопам: Риз дебютировал в кино в июле прошлого года, а Ава Элизабет сыграет с мамой в третьей части любимой всеми „Блондинки в законе“.