Ушла эпоха! Завершился сериал „Покемон“, который выходил четверть века

Финальная серия получила название The Rainbow and the Pokemon Master! В конце эпизода главный персонаж по имени Эш и его друг — покемон Пикачу — отправляются в новое путешествие, выбирая дорогу на развилке.

„Покемон“ — одна из самых известных франшиз современной японской массовой культуры, созданная Nintendo в 1996 году. Тогда вышла оригинальная игра, по мотивам которой был снял сериал, а также полнометражные фильмы.

Однако долго скучать по покемонам японцам не придётся. Уже 14 апреля стартует сериал Pokemon Horizons: The Series, в которым впервые не будет Эша и Пикачу. Главными героями нового анимационного шоу станут Лико и Рой, а также их друг профессор Фриде.