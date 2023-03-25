Ушла эпоха! Завершился сериал „Покемон“, который выходил четверть века
Заключительная серия аниме-сериала „Покемон“ вышла в эфир телеканала TV Tokyo. Легендарный сериал насчитывает 25 сезонов и 1234 эпизода, его показ длился 26 лет.
Финальная серия получила название The Rainbow and the Pokemon Master! В конце эпизода главный персонаж по имени Эш и его друг — покемон Пикачу — отправляются в новое путешествие, выбирая дорогу на развилке.
„Покемон“ — одна из самых известных франшиз современной японской массовой культуры, созданная Nintendo в 1996 году. Тогда вышла оригинальная игра, по мотивам которой был снял сериал, а также полнометражные фильмы.
Однако долго скучать по покемонам японцам не придётся. Уже 14 апреля стартует сериал Pokemon Horizons: The Series, в которым впервые не будет Эша и Пикачу. Главными героями нового анимационного шоу станут Лико и Рой, а также их друг профессор Фриде.