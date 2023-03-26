„Лижут глубже“: Максим Галкин продолжает издеваться над российскими артистами

По словам Галкина, артисты, такие как певец Шаман, еще лучше справляются с задачами роспропаганды. Они, шутит юморист, „раздвигают шире и лижут глубже“. Высмеял он и хит Шамана „Встанем“. По словам юмориста, вскоре россияне услышат ответ на этот призыв в Гаагском суде. Эта песня даже пришла к Галкину в ночном кошмаре.

Так, юмористу якобы приснилось, что он идёт по кладбищу и слышит зловещий голос Шамана. Галкин испугался и побежал в церковь. Далее в своем сне он увидел священника в рясе. Юморист принялся его звать, но когда тот обернулся, то оказалось, что это актёр Иван Охлобыстин. Пропагандист кричал „Гойда“.

„Досталось“ и „старичкам“. По словам Галкина, средний возраст Газманова, Лепса, Бабкиной и Долиной составляет примерно 70 лет. И поэтому группу этих „патриотичных“ пропагандистов Галкин называет „кооперативом Судорога“.