ФОТО | К украинским детям приехал Орландо Блум

Блум встретился с детьми в одном из центров „Спільно“, который был оборудован глубоко в метро. Родители могут оставить там детей на некоторое время, чтобы те снова почувствовали себя лучше, могли поиграть и заняться тем, что им нравится.

Сегодня я прибыл в Украину для своей первой поездки с 2016 года. С тех пор, как я был здесь, я не представлял, что во всей стране обострится война. Но сегодня мне посчастливилось услышать детский смех. Детям в Украине нужно вернуть их детство“, — написал он.

Приезд актера в Украину прокомментировала и его жена — певица Кэти Перри. „Ты единственный в своем роде, любовь моя“, — отреагировала она на пост мужа.