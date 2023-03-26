Убийство мужа, сектантство, нищета и потеря славы: непростая судьба Ларисы Черниковой

Любимый супруг артистки был убит в 1996 году. Его тело нашли с простреленной головой на могиле отца. До сих пор никто доподлинно не знает причины его гибели, но по словам самой Ларисы, некие личности пытались убедить ее в том, что супруг совершил самоубийство. „Дело быстро закрыли. После убийства с меня выбивали деньги — просто вывозили в лес», — вспоминает певица.

После долгих скитаний, поиска любви, перерыва в карьере Черникова все-таки решила вернуться к публике и выпустила свои мантры, желая привнести в мир духовности, но столкнулась с недопониманием публики. В обществе начали распускать слухи о том, что женщина находилась в секте. Тяжело Черниковой было свыкнуться с периодом полной нищеты, когда денег не хватало буквально ни на что из первых потребностей, но еще более непростой моральный период наступил тогда, когда Ларису начали забывать.

В музыкальной среде она больше не считалась одной из ярких звездочек, а слушатели все реже подходили на улицах. Больше её практически никто не узнавал.