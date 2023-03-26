Сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера Николас умер от рака в возрасте 43 лет

Николас Ллойд Уэббер, композитор и музыкальный продюсер, умер в больнице города Бейсингсток в Хэмпшире, где лечился от рака желудка.

„Вся его семья собралась вместе, и мы все убиты горем“, - написал 75-летний лорд Уэббер в „Твиттере“.

В четверг Эндрю Ллойд Уэббер сообщил, что его сына перевели в хоспис.

Вечером в субботу он написал в „Твиттере“: „С глубоким потрясением я должен сообщить, что мой любимый старший сын Ник умер несколько часов назад“.

Николас выдвигался на премию „Грэмми“ вместе со своим отцом, а также Дэвидом Уэллсом и Дэвидом Зиппелем за „Золушку“ Ллойда Уэббера-старшего.

Он также написал музыку к экранизации „Маленького принца“.

В четверг Уэббер-старший разместил в Инстаграме видео, в котором сообщил, что его сын оправляется после „первого приступа пневмонии“, подхваченной в результате рака.

В видеоролике композитор - автор музыки к мюзиклам „Кошки“, „Призрак оперы“ и „Иисус Христос Суперзвезда“, поблагодарил жителей Украины, приславших ему футболку с логотипом „Кошек“ после сообщения о том, что его сын тяжело болен.

Он сказал: „Это невероятно трогательно... несмотря на все, что выпало на их долю, они так заботились о моем дорогом Нике“.