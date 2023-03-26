Сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера Николас умер от рака в возрасте 43 лет
Старший сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера, номинант премии „Грэмми“, умер в возрасте 43 лет. О его смерти сообщил сам отец, добавив, что вся семья убита горем.
Николас Ллойд Уэббер, композитор и музыкальный продюсер, умер в больнице города Бейсингсток в Хэмпшире, где лечился от рака желудка.
„Вся его семья собралась вместе, и мы все убиты горем“, - написал 75-летний лорд Уэббер в „Твиттере“.
В четверг Эндрю Ллойд Уэббер сообщил, что его сына перевели в хоспис.
Вечером в субботу он написал в „Твиттере“: „С глубоким потрясением я должен сообщить, что мой любимый старший сын Ник умер несколько часов назад“.
Николас выдвигался на премию „Грэмми“ вместе со своим отцом, а также Дэвидом Уэллсом и Дэвидом Зиппелем за „Золушку“ Ллойда Уэббера-старшего.
Он также написал музыку к экранизации „Маленького принца“.
В четверг Уэббер-старший разместил в Инстаграме видео, в котором сообщил, что его сын оправляется после „первого приступа пневмонии“, подхваченной в результате рака.
В видеоролике композитор - автор музыки к мюзиклам „Кошки“, „Призрак оперы“ и „Иисус Христос Суперзвезда“, поблагодарил жителей Украины, приславших ему футболку с логотипом „Кошек“ после сообщения о том, что его сын тяжело болен.
Он сказал: „Это невероятно трогательно... несмотря на все, что выпало на их долю, они так заботились о моем дорогом Нике“.