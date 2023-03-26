26.03.2023, 20:09
В Москве обстреляли машину певицы Наталии Власовой — исполнительницы хита 1990-х „Я у твоих ног“(1)
ФОТО: Youtube
Певица Наталия Власова обратилась в полицию Москвы после того, как обнаружила на своем автомобиле пять следов от выстрелов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на PR-директора артистки Андрей Карпов.
По его словам, Власова обнаружила следы от выстрелов, когда утром 26 марта вернулась после концерта в Иваново. Карпов рассказал, что ущерб оценен в примерно 250 тысяч рублей.
„Фонтанка“ сообщает, что преступник в ночь на 26 марта помимо внедорожника певицы повредил автомобиль ее соседей.
В полиции Москвы пока это не комментировали.
Наталия Власова получила широкую известность после того, как дебютировала в 1999 году с песней „Я у твоих ног“. Она дважды — в 1999 и 2000 годах — получила за эту песню премию „Золотой граммофон“.