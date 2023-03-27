Президент Карис - о церемонии рукопожатия: представьте, что пришли на праздник, но вам нужно еще два-три часа сидеть и ждать

„Все же думаю, что изменения были правильные, иначе бы я не принял такого решения. Небольшое разнообразие все же необходимо“, - рассказал президент в программе „Hommik Anuga“.

Президент не хотел избавляться от традиции и заверяет, что традиции нужно сохранять, но при этом времена меняются. Поэтому он считает, что традиции можно немного видоизменять.

„В случае церемонии рукопожатия, например, одной причиной может быть следующее: представьте, что пришли на праздник, послушали концерт и, конечно же, хочется пойти праздновать, но вам нужно еще два-три часа сидеть и ждать, прежде чем пойти на праздник. А потом выясняется, что половина гостей уже ушла и с ними не получится отпраздновать“, - поясняет Карис свое видение проблемы.

Алар Карис неоднократно был на президентском приеме в виде гостя и, по всей видимости, тут он говорит на основе личного опыта.

Подписывайтесь на Bublik в Facebook