Шоубиз
27.03.2023, 10:42

Живи пока: российские правоохранители не стали наказывать Валерия Меладзе

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Валерий Меладзе
Валерий Меладзе
ФОТО: Youtube

Фразу заслуженного артиста России Валерия Меладзе, сказанную на выступлении в ОАЭ, проверили в Следственном комитете и Генпрокуратуре, сообщает Telegram-канал Mash.

В распространившемся в сети видео Меладзе просят продолжить проукраинский лозунг „Слава Украине». Активистам „Армии защитников Отечества“ не понравился ответ Меладзе, и они попросили компетентные органы дать оценку выходке артиста, а также проверить. законно ли он получил российское гражданство после распада СССР.

В итоге нарушений в действиях Меладзе не нашли ввиду недостаточности объективно подтвержденных данных, что Меладзе нарушил закон.

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