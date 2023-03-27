Живи пока: российские правоохранители не стали наказывать Валерия Меладзе

В распространившемся в сети видео Меладзе просят продолжить проукраинский лозунг „Слава Украине». Активистам „Армии защитников Отечества“ не понравился ответ Меладзе, и они попросили компетентные органы дать оценку выходке артиста, а также проверить. законно ли он получил российское гражданство после распада СССР.