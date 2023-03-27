Суд прекратил административное дело в отношении Максима Покровского из группы „Ногу свело!“

Как стало известно „Сетевым Свободам“, суд счел, что срок давности по делу истек. Пост в соцсетях, ставший поводом для протокола об административном правонарушении, полицейские обнаружили в мае 2022 года, однако дело поступило в суд только в марте 2023 года.

Как напоминает „Медиазона“, Покровский в соцсети „ВКонтакте“, говоря о новой песне „Нам не нужна война!“, написал, что власти „вводят в заблуждение граждан России с целью принуждения к совершению насильственных действий в отношении граждан Украины в контексте специальной военной операции“.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ были добавлены статьи о „фейках“ о российской армии и о „дискредитации“ Вооруженных сил РФ. По этим статьям чуть более, чем за год появились сотни административных протоколов и уголовных дел, в том числе в отношении артистов, журналистов и политиков.