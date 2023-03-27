Мярт Меос - о Фестивале свободы в Нарве: скандалы нам не нужны, но хорошие спектакли всегда вызывают споры
Нынешним летом с 15 по 19 августа театральный центр Vaba Lava («Свободная сцена“) представит публике спектакли театров из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Чехии, Чили, а также совместные постановки украинских, эстонских и латвийских театральных деятелей в рамках второго международного театрального Фестиваля свободы, пишет „Нарвская газета“.
Как рассказал руководитель Vaba Lava Мярт Меос, спектакли режиссеров из Центральной Азии привлекли организаторов своей смелостью и неординарностью, ведь главная идея фестиваля – это поддержка свободомыслия и свободы слова. А также тем, что эти спектакли будут идти на русском языке.
„Мы считаем важным, чтобы в русскоязычном городе были представлены спектакли на русском языке“, – подчеркнул Мярт Меос. Первый Фестиваль свободы в Нарве, состоявшийся в 2021 году, прошел с большим успехом, но лишь треть публики, пришедшая на его спектакли, была из Нарвы. В этот раз, надеются организаторы, местных зрителей будет больше, однако в целом фестиваль, который они надеются сделать в дальнейшем одним из нарвских культурных магнитов, изначально задумывался как театральное событие для всей Эстонии. Поэтому спектакли на русском языке будут переводиться на эстонский, и в целом рабочими языками фестиваля будут русский, эстонский и английский.
Провокативная программа
Любители современного танца и новаторских постановок наверняка заинтересуются спектаклем чилийского режиссера Марко Лайеры и его труппы „Оскорбленные“ под названием „Оазис безопасности“, который его создатели назвали хореографическим исследованием сущности насилия. Поводом для создания спектакля была вспышка акций гражданского протеста против социального неравенства в Чили в октябре 2019 года, жестоко подавленная полицией. Этот спектакль уже обрел международную известность – „Нью-Йорк Таймс“ назвала его одним из лучших танцевальных шоу 2022 года, а в начале нынешнего года труппа „Оскорбленных“ с успехом выступила в Барселоне.
Видеоанонс спектакля „Оазис безопасности“ чилийского театра „Отверженные“:
Также в рамках фестиваля можно будет увидеть нашумевший документальный спектакль Юлии Ауг „Нарва – город, который мы потеряли“, премьера которого состоялась в декабре прошлого года на нарвской сцене Vaba Lava. Как писала „Нарвская газета“, премьера вызвала большой общественный резонанс и самые противоречивые мнения.
Впрочем, пожалуй, большинство спектаклей, которые демонстрируются на сцене Vaba Lava, становятся поводом для бурных дискуссий. А первый международный Фестиваль свободы в Нарве, больше всего запомнившийся из-за возмущения горожан, недовольных показом спектакля польского театра под названием „Mein Kampf“, собрал в своей программе целую коллекцию скандальных спектаклей.
Может быть, „Свободная сцена“ сознательно стремится к такому эффекту?
„Нет, скандалы как таковые нам не нужны, мы к этому совсем не стремимся, хотя такие вещи и идут на пользу популярности фестиваля“, – ответил Мярт Меос. По его словам, главная задача театрального центра – вызвать интерес к новаторским спектаклям и важным для общества темам. „Хорошие спектакли всегда вызывают споры, потому что задевают за живое. Этим-то они и ценны“, – подчеркнул он.
После Нарвы спектакли Фестиваля свободы будут показаны также зрителям Чехии, рассказал Мярт Меос. Получит ли в этом году Фестиваль свободы какую-либо поддержку из нарвского бюджета? Нет, ответил Мярт Меос, по этому поводу к городским властям организаторы даже не обращались, фестиваль получил поддержку Министерства культуры, фонда „Капитал культуры“ и ряда частных спонсоров.
Помимо спектаклей, которые пройдут как на нарвской сцене Vaba Lava, так и в Концертном доме „Женева“, в рамках фестиваля запланированы обсуждения спектаклей вместе с театральными критиками, концерты и показ документальных фильмов.