Мярт Меос - о Фестивале свободы в Нарве: скандалы нам не нужны, но хорошие спектакли всегда вызывают споры

Как рассказал руководитель Vaba Lava Мярт Меос, спектакли режиссеров из Центральной Азии привлекли организаторов своей смелостью и неординарностью, ведь главная идея фестиваля – это поддержка свободомыслия и свободы слова. А также тем, что эти спектакли будут идти на русском языке.

„Мы считаем важным, чтобы в русскоязычном городе были представлены спектакли на русском языке“, – подчеркнул Мярт Меос. Первый Фестиваль свободы в Нарве, состоявшийся в 2021 году, прошел с большим успехом, но лишь треть публики, пришедшая на его спектакли, была из Нарвы. В этот раз, надеются организаторы, местных зрителей будет больше, однако в целом фестиваль, который они надеются сделать в дальнейшем одним из нарвских культурных магнитов, изначально задумывался как театральное событие для всей Эстонии. Поэтому спектакли на русском языке будут переводиться на эстонский, и в целом рабочими языками фестиваля будут русский, эстонский и английский.

Провокативная программа



Любители современного танца и новаторских постановок наверняка заинтересуются спектаклем чилийского режиссера Марко Лайеры и его труппы „Оскорбленные“ под названием „Оазис безопасности“, который его создатели назвали хореографическим исследованием сущности насилия. Поводом для создания спектакля была вспышка акций гражданского протеста против социального неравенства в Чили в октябре 2019 года, жестоко подавленная полицией. Этот спектакль уже обрел международную известность – „Нью-Йорк Таймс“ назвала его одним из лучших танцевальных шоу 2022 года, а в начале нынешнего года труппа „Оскорбленных“ с успехом выступила в Барселоне.

Видеоанонс спектакля „Оазис безопасности“ чилийского театра „Отверженные“:

Также в рамках фестиваля можно будет увидеть нашумевший документальный спектакль Юлии Ауг „Нарва – город, который мы потеряли“, премьера которого состоялась в декабре прошлого года на нарвской сцене Vaba Lava. Как писала „Нарвская газета“, премьера вызвала большой общественный резонанс и самые противоречивые мнения.