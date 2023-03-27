ФОТО | Роскошные наряды и изысканные маски! Выставка „Венеция – королева морей“ в Летной гавани открылась балом-маскарадом

Открылась же выставка ярким балом-маскарадом. Смотрите, кто пришел на праздник!

Бессмертные произведения искусства, исторические находки, интерактивные решения и завораживающее оформление позволяют познакомиться с удивительной историей одной из самых могущественных стран Средиземноморья и ее главными действующими лицами.

Выставка „Венеция – королева морей“ начинается с презентации уникальной географии и исторических учреждений потрясающего города, известного как Венеция. Слово будет предоставлено самым известным правителям и гражданам города.

Затем мы познакомимся с Венецией как торговым городом: именно здесь морские пути, торговые потоки и технологические решения позволили исторической республике управлять восточными связями Средиземного моря и Шелкового пути.

Арсенал, сердце военно-морской мощи Венеции, заслуживает особого внимания. В период своего расцвета эта первая в мире современная судоверфь была способна производить по одному военному кораблю в день.

После заката республики Венеция должна была снова обрести себя и закрепиться на карте мира. Последняя часть выставки рассказывает о Венеции как туристической мекке и борьбе с повышением уровня моря, которое может затопить прекрасный город еще в наши дни.



Выставка дополняется экспозицией о связях между Эстонией и Венецией, которые начинаются с визитов деятелей культуры в „плавучий“ город в первой половине ХХ века и завершаются успешным выступлением наших лучших художников на всемирно известной Венецианской биеннале.

А еще там есть „Маленькая Венеция“ - миниатюрная копия города на воде, где можно даже покататься на гондоле по каналу. Правда, доступна такая роскошь лишь для маленьких посетителей выставки. Но весело там будет всем!

На торжественном открытии выставки была представлена ценная картина итальянского художника XVIII века Джованни Антонио Каналя или Каналетто. С речью выступили посол Италии в Эстонии Даниэле Рампаззо и вице-мэр Венеции Симоне Вентурини.

Выставка „Венеция – королева морей“ открыта в Летной гавани с 25.03.2023 по 7.01.2024 года.