29.03.2023, 10:30
На этой неделе в Эстонию приедет Андрей Макаревич!(2)
Билеты еще в продаже
ФОТО: pressifoto
Андрей Вадимович Макаревич — рок-музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, актёр; основатель, лидер и бессменный участник группы „Машина времени“ - выступит с творческим вечером в Таллине!
БИЛЕТЫ ЗДЕСЬ
18:00 Oткрывается Концертный дом и Театральное кафе
19:00 Начало мероприятия, без антракта. Опоздавшие в зал не допускаются!
20:45 Ориентировочное окончание мероприятия