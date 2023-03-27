Вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал „Король и Шут“
Ольга Горшенева сообщила, что происходящее в сериале „Король и Шут“, премьера которого состоялась в начале марта, „очень болезненно для меня и моих детей“.
„Многие, кто знал и дружил с Мишей, в недоумении, потому что тот образ, который спродюсирован в этом сериале, не соответствует действительности. Михаила не то чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антагонистом. Неверно расставлены акценты“, — заявила она.
Она раскритиковала режиссёра сериала Рустама Мосафира, заявив, что он показал „поверхностно картину“, которая основана „на мнении двух людей“.
„Я считаю, что этот сериал порочит его (Михаила Горшенева) память. Когда я давала добро на сериал, речь шла о другом. А с тем, что мы видим в итоге, я категорически не согласна“, — добавила Ольга Горшенева.
„Если зритель видит недалёкого персонажа, возможно, он сам недалёкий. Мне кажется, наоборот, Горшенёв получился очень разносторонним и очень глубоким. Это драматичный и трогательный герой. А у нас всё-таки кинопроизведение, — возразил на претензии режиссёр сериала Рустам Мосафир через „КП“. — Есть правда жизни, а есть правда кинематографическая: она важнее. Кино — это не в окно посмотреть. Если так хочется, пожалуйста, смотрите телек или ролики на YouTube. А кино отражает внутреннюю правду. И в нашем сериале внутренняя правда раскрыта на 100%. Иного не дано“.
Мосафир сказал, что не знаком с Ольгой Горшенёвой, поэтому она не высказывала ему своё недовольство. Режиссёр отметил, что ему это и не особо интересно, поскольку он занимается „кинематографической драмой, а не выяснением, кто каким был“: „В каждом произведении есть герой, и каждый видит его в меру своего культурного развития, насмотренности или внутреннего состояния. Мне кажется, говорить о том, что мы порочим память Горшка, это странно. Даже болезненно. Это слишком фанатское восприятие. Ну а вдова, наверное, достаточно предвзятый зритель. И хотя я лично не знаю Ольгу, в кино, мне кажется, мы сделали её образ прекрасно“.
Также Мосафир прокомментировал недовольство некоторых поклонников группы тем, что в сериале слишком много сцен о наркозависимости Горшка: „Ну если человек действительно был наркозависимым, и мы все прекрасно об этом знаем. Ну тогда давайте все забудем, что Фредди Меркьюри был гомосексуалистом! Поймите, тёмные стороны позволяют сделать персонажа интересным. Герои с тёмной энергией в кино всегда будут интереснее положительных персонажей. А в жизни… В жизни это, конечно, трагедия. Талантливый парень сгорел из-за наркотиков.
Вот лучше бы люди другое замечали — что фильмом мы вскрываем эту проблему. Я никогда не употреблял героин, но знаю, что это такое. У меня много друзей, которые покинули этот мир из-за наркотиков. И я знаю, как это выглядит: я не совсем молодой человек уже, жил в девяностые. Поэтому странно говорить, что лидер „КиШ“ был просто весёлым парнем. Ха-ха! Не всё так просто.
Он как и все, кто подсаживается на наркотики, хотел, видимо, расширить сознание. Ранимая натура, тонкая душа. Ему было тяжело, и он пытался с этим справиться. Для сравнения пересмотрите реальные интервью Горшка и сравните с нашим экранным. Конечно, мы романтизировали его максимально. Поверьте, мы его даже обелили“.
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