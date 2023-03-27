Вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал „Король и Шут“

Ольга Горшенева сообщила, что происходящее в сериале „Король и Шут“, премьера которого состоялась в начале марта, „очень болезненно для меня и моих детей“.

„Многие, кто знал и дружил с Мишей, в недоумении, потому что тот образ, который спродюсирован в этом сериале, не соответствует действительности. Михаила не то чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антагонистом. Неверно расставлены акценты“, — заявила она.

Она раскритиковала режиссёра сериала Рустама Мосафира, заявив, что он показал „поверхностно картину“, которая основана „на мнении двух людей“.

„Я считаю, что этот сериал порочит его (Михаила Горшенева) память. Когда я давала добро на сериал, речь шла о другом. А с тем, что мы видим в итоге, я категорически не согласна“, — добавила Ольга Горшенева.

„Если зритель видит недалёкого персонажа, возможно, он сам недалёкий. Мне кажется, наоборот, Горшенёв получился очень разносторонним и очень глубоким. Это драматичный и трогательный герой. А у нас всё-таки кинопроизведение, — возразил на претензии режиссёр сериала Рустам Мосафир через „КП“. — Есть правда жизни, а есть правда кинематографическая: она важнее. Кино — это не в окно посмотреть. Если так хочется, пожалуйста, смотрите телек или ролики на YouTube. А кино отражает внутреннюю правду. И в нашем сериале внутренняя правда раскрыта на 100%. Иного не дано“.