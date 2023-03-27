27.03.2023, 16:52
ФОТО | Смотрите, кто из государственных деятелей пришел поздравить с днем рождения президента Алара Кариса(9)
ФОТО: | VPK
Шестой президент Эстонской Республики Алар Карис 26 марта отметил 65-летие. Конечно же, главу государства пришли поздравить многие известные люди. Наилучшие пожелания с днем рождения передает Алару Карису и редакция RusDelfi!
Среди пришедших пожелать Карису счастья и долгих лет жизни были бывшие президенты Арнольд Рюйтель и Керсти Кальюлайд, премьер-министр Кая Каллас, госконтролер Янар Холм, архиепископ Урмас Вийлма, а также видные политики эстонских партий и представители Сил обороны.
Для президента и его гостей выступила группа The Tomahawk Brothers.
Смотрите в галерее, кто пришел поздравить президента и какие подарки принесли.