Шоубиз
27.03.2023, 16:52

ФОТО | Смотрите, кто из государственных деятелей пришел поздравить с днем рождения президента Алара Кариса

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President Karise sünnipäevaõnnitlejad.
President Karise sünnipäevaõnnitlejad.
ФОТО: Raigo Pajula | VPK

Шестой президент Эстонской Республики Алар Карис 26 марта отметил 65-летие. Конечно же, главу государства пришли поздравить многие известные люди. Наилучшие пожелания с днем рождения передает Алару Карису и редакция RusDelfi!

Среди пришедших пожелать Карису счастья и долгих лет жизни были бывшие президенты Арнольд Рюйтель и Керсти Кальюлайд, премьер-министр Кая Каллас, госконтролер Янар Холм, архиепископ Урмас Вийлма, а также видные политики эстонских партий и представители Сил обороны.

Для президента и его гостей выступила группа The Tomahawk Brothers.

Смотрите в галерее, кто пришел поздравить президента и какие подарки принесли.

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