ФОТО | Смотрите, кто из государственных деятелей пришел поздравить с днем рождения президента Алара Кариса

Среди пришедших пожелать Карису счастья и долгих лет жизни были бывшие президенты Арнольд Рюйтель и Керсти Кальюлайд, премьер-министр Кая Каллас, госконтролер Янар Холм, архиепископ Урмас Вийлма, а также видные политики эстонских партий и представители Сил обороны.