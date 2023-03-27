27.03.2023, 20:00
Дэниэл Рэдклифф станет отцом
ФОТО: | 2022 Invision
Звезда „Гарри Поттера“ Дэниэл Рэдклифф и его девушка Эрин Дарк ожидают скорого пополнения в семье. Об этом сообщил их представитель в беседе с The Hollywood Reporter.
Рэдклифф и Дарк впервые познакомились в 2013 году на съёмках драмы „Убей своих любимых“. В недавнем интервью журналу People 33-летний Рэдклифф признался, что считает свою жизнь „счастливой“.
В прошлом году актёр снялся в комедии „Затерянный город“ и байопике „Странный: История Эла Янковича“. Последний принёс ему номинации на премии „Золотой глобус“ и BAFTA.