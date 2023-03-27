45 лет спустя. Борис Гребенщиков показал старую газету Тартуского университета со статьей об „Аквариуме“

Автор статьи даже вспомнила ещё более глубокое прошлое — 1976 год, когда „Аквариуму“ разрешили вне конкурса выступить на Таллиннском музыкальном фестивале. Жюри тогда было озадачено: публике группа понравилась, но за выступление вне конкурса приз не полагается. В итоге их просто похвалили: „Если бы вы выступали в рамках фестиваля, мы бы наградили вас первой премией“.

„Музыка и стихи здесь слиты в неразделимое единство“, — пишет автор об „Аквариуме“ образца 1978 года и приводит мнение зрителей (они, правда, обозначены только инициалами). И даже в СССР, как оказалось, существовали разные мнения: „Они мне не понравились. Это же бред какой-то: не настоящая музыка, не классическая. Меня как будто грязью облили“, „Очень хороший ансамбль, хотя мне не очень понравилось“, „Я отдыхала душой и телом! Получила огромное эстетическое наслаждение!“, „Аншлаг души!“

К.П., А.Ш., Д.К., Е.Ю., В.В., И.Н.! Помните ли вы этот концерт? Что можете сказать об „Аквариуме“ и Б.Г. сейчас?