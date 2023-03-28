Культура
28.03.2023, 09:04

ФОТО | В Эстонии раздали театральные награды. Юлию Ауг наградили за постановку „Х** войне“

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27 марта в Vaba Lava в Нарве прошло награждении лауреатов театральных премий за творчество 2022 года. Специальную награду получила и Юлия Ауг за свою нарвскую постановку весной прошлого года.

Итак, награды были вручены за следующие категории:

Постановщик

Юхан Ульфсак – „Меланхолия“ (Von Krahli Teater и Ekspeditsioon).

Художник-декоратор

Эдит Карлсон – оформление декораций к „Меланхолии“ (Von Krahli Teater и Ekspeditsioon).

Мужская роль

Хендрик Тоомпере – Рэй в постановке „Черный дрозд“ (Oliivipuu и Teater Nuutrum).

Женская роль

Гармен Табор – професор Рут Вольф в постановке „Врач“ (Ugala Teater).

Мужская роль второго плана

Янек Вади – кардиналь Ришилье в „Трех мушкетерах“ (Ugala Teater).

Женская роль второго плана

Рагне Пекарев – Аградо в постановке „Все о моей матери“ (Teater Vanemuine).

Специальная награда

Юлия Ауг – за чуткий к миссии и свежий взгляд на должности художественного руководителя Vaba Lava Narva и дерзкую и прямолинейную, личную и обобщающую постановку „Х** войне. Украина. Письма с фронта“

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