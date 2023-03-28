ФОТО | В Эстонии раздали театральные награды. Юлию Ауг наградили за постановку „Х** войне“(14)
27 марта в Vaba Lava в Нарве прошло награждении лауреатов театральных премий за творчество 2022 года. Специальную награду получила и Юлия Ауг за свою нарвскую постановку весной прошлого года.
Итак, награды были вручены за следующие категории:
Постановщик
Юхан Ульфсак – „Меланхолия“ (Von Krahli Teater и Ekspeditsioon).
Художник-декоратор
Эдит Карлсон – оформление декораций к „Меланхолии“ (Von Krahli Teater и Ekspeditsioon).
Мужская роль
Хендрик Тоомпере – Рэй в постановке „Черный дрозд“ (Oliivipuu и Teater Nuutrum).
Женская роль
Гармен Табор – професор Рут Вольф в постановке „Врач“ (Ugala Teater).
Мужская роль второго плана
Янек Вади – кардиналь Ришилье в „Трех мушкетерах“ (Ugala Teater).
Женская роль второго плана
Рагне Пекарев – Аградо в постановке „Все о моей матери“ (Teater Vanemuine).
Специальная награда
Юлия Ауг – за чуткий к миссии и свежий взгляд на должности художественного руководителя Vaba Lava Narva и дерзкую и прямолинейную, личную и обобщающую постановку „Х** войне. Украина. Письма с фронта“