В России начали отменять концерты Ани Лорак

„Мы — жители — против того, чтобы в нашем городе „устраивали шоу“ люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас“, — скромно заявил мэр Краснодара.

Он отметил, что ни один предприниматель или деятель шоу-бизнеса, которые негативно относятся к „СВО“, не будут зарабатывать на своей деятельности в Краснодарском крае. Наумов добавил, что нет никакой гарантии, что заработанные деньги не пойдут на закупку снарядов и оружия для Вооруженных сил Украины.

После этого Ани Лорак опубликовала большой пост в Instagram, в котором высказала свою позицию относительно событий в Украине. „Как вы знаете, я — украинская певица и горжусь своим наследием и культурой. <...> Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце“, — написала она.

Артистка заявила, что переезду из Украины в Россию поспособствовал „ультиматум правительства ее собственной страны“, несмотря на это родина остается „всегда в ее сердце“.

По словам Лорак, она понимает обрушившуюся на нее критику, связанную с тем, что артистка не занимает ни одну из сторон конфликта, а также продолжает выступать в России: „Я хочу заверить своих поклонников, что мое решение не было продиктовано политикой или желанием занять чью-то сторону. Я — музыкант, а не политик, и моя цель — делиться музыкой с аудиторией по всему миру“.

Не помогло. Вслед за Краснодаром концерт Лорак отменили в Ростове. А очередные „активисты“ ещё и потребовали признать певицу иностранным агентом.