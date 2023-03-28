Мартин Репинский уже почти не подрабатывает таксистом: „у меня на это нет времени“

Сначала ему пришлось отказаться от портфеля министра сельской жизни из-за скандала с его козьей фермой - Репинский успел побыть министром лишь 17 дней. За этим последовало еще несколько сомнительных историй, связанных с его деятельностью, в том числе и подработка таксистом прямо во время заседания Рийгикогу.

Репинский ушел из политики еще до выборов в Рийгикогу. По его словам, о своем решении он не жалеет и сейчас продолжает работать предпринимателем. „У меня на руках несколько разных проектов, но что-то большое и конкретное сейчас привести не могу. Ищу различные новые возможности“, - рассказал он.

Репинский добавил, что сейчас таксистом почти не подрабатывает. „В течение последних месяцев совершил лишь пару поездок. У меня нет не это времени“, - пояснил он,

На вопрос о том, оказала ли на него давление Центристская партия, чтобы он ушел из политики, Репинский твердо отвечает, что такого не было: „Я сообщил о своем уходе еще до той истории с Bolt. Я уже давно думал, что не хочу всю жизнь быть политиком.“

По его словам, в политической работе есть много плюсов, но главный минус - повышенное внимание общественности: „Каждый твой шаг отслеживается и обсуждается в СМИ. Приходилось постоянно думать, что делаю или говорю, и если я не следил за этим, то были последствия, так называемые скандалы, которые очень тяжело влияли на меня в психическом плане. Но это называется опытом. Если в жизни было все легко, тихо и стабильно, то человек бы не развивался и не учился“.