ФОТО | Цирк уехал, клоуны остались? Леди Гага была замечена в Нью-Йорке в необычном образе

Сама Гага была одета в ярко-красный пиджак, а под ним был топ с уже знакомыми чёрно-белыми ромбами в шахматном порядке, которые уже стали визитной карточкой Харли Квинн. Образ культовой героини также был дополнен кожаной мини-юбкой и слегка рваными колготками. Завершающий штрих — дерзкий потёкший макияж, а также зачёсанные назад волосы с мокрым эффектом.

Режиссёром сиквела остаётся Тодд Филлипс, который также написал сценарий в соавторстве со Скоттом Сильвером. Если вы не знали, то Харли изначально была помощницей и сумасшедшей подружкой Джокера. История её происхождения такова: она была психиатром в готэмской психушке „Аркхэм“ под именем доктор Харлин Квинзел. В комиксах она завязывает отношения с одним из своих пациентов, Джокером, и в конце концов становится его сообщницей и любовницей.