ФОТО | Цирк уехал, клоуны остались? Леди Гага была замечена в Нью-Йорке в необычном образе
В эту субботу американская певица и актриса Леди Гага была замечена в Нью-Йорке на съёмках сиквела „Джокера“. Теперь мы знаем, что одна из будущих сцен была сыграна на ступенях Верховного суда округа Нью-Йорк в центре Манхэттена. Актриса стояла во главе отряда полицейских среди толпы людей. Многие из них держали в руках плакаты с надписями „Свободу Джокеру“, пишет mainstyles.ru.
Сама Гага была одета в ярко-красный пиджак, а под ним был топ с уже знакомыми чёрно-белыми ромбами в шахматном порядке, которые уже стали визитной карточкой Харли Квинн. Образ культовой героини также был дополнен кожаной мини-юбкой и слегка рваными колготками. Завершающий штрих — дерзкий потёкший макияж, а также зачёсанные назад волосы с мокрым эффектом.
Режиссёром сиквела остаётся Тодд Филлипс, который также написал сценарий в соавторстве со Скоттом Сильвером. Если вы не знали, то Харли изначально была помощницей и сумасшедшей подружкой Джокера. История её происхождения такова: она была психиатром в готэмской психушке „Аркхэм“ под именем доктор Харлин Квинзел. В комиксах она завязывает отношения с одним из своих пациентов, Джокером, и в конце концов становится его сообщницей и любовницей.
Мировая премьера фильма „Джокер: Безумие на двоих“ запланирована на октябрь 2024 года.
Подписывайтесь на Bublik в Facebook