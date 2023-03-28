ФОТО и ВИДЕО | Вот это пресс! Ирина Шейк снялась в бикини и восхитила поклонников

Чтобы никто не упрекнул звуезду в том, что впечатляющий рельеф она пририсовала себе в фотошопе, Ирина добавила видео, на котором изящно, но убедительно поиграла мышцами пресса.

Естественно, подписчики тут же устроили в комментариях настоящий пожар из эмодзи. Впрочем, среди языков пламени попадались и здравые мысли. „Роналду до сих пор играл бы в Лиге чемпионов, если бы остался с Ириной“, — уверен один поклонник. „Брэдли Купер дурачок“, — развивает тему бывших другой. „Пост в тему прям. Может мне кто-то тут посоветовать психолога адекватного?“ — задает вопрос на чистом русском третья фанатка, явно травмированная увиденным. „Ем чипсы, смотрю на фото“, — делится четвертый подписчик, сдавшийся на самом старте борьбы за пляжное тело. А подытожила общее настроение Лена Перминова. „Колбаски на тебя не хватает“, — написала она.