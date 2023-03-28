В Сеть слили фильм с Оксимироном „Ампир V“. Режиссер просит его не смотреть

По словам Гинзбурга, он сожалеет о произошедшем и не хочет, чтобы зрители увидели фильм в таком виде.

„Это старая рабочая копия фильма, которая была украдена каким-то образом. В ней отсутствует целый ряд ключевых сцен, это был такой промежуточный вариант. Поэтому мне как режиссеру, конечно, очень обидно, если наши зрители увидят незаконченный фильм. Лучше подождать“, — заверил Гинзбург. Правда, сколько нужно ждать, неизвестно.

Режиссёр уточнил, что источник утечки ищут. „Этим занимаются очень серьезно“, — уточнил он.

Впервые об экранизации романа заговорили еще в 2011 году. В 2017 году стало известно, что одна из главных ролей досталась Мирону Федорову (Oxxxymiron, Оксимирон). Прокат несколько раз переносили, в последний раз — с марта 2022 года.

„У фильма будет фестивальная премьера этим летом, он интересен кинематографически на международном фестивале, он вне политики вообще. Мы надеемся, это даст толчок для проката в России. И тогда уже после фестивальных премьер и развития ситуации выложим его“, — сообщил Гинзбург.