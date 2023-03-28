Уголовное дело против Витаса закрыто

В октябре прошлого года Виталий Грачёв (настоящее имя артиста) приехал с женой в караоке на Садово-Кудринской улице. Там 38-летний Султан Джандигов стал демонстрировать размеры чиновничьего величия и требовать от супруги певца спеть специально дня него. В итоге был за это залит перцовкой.

После Витас оказался под подпиской о невыезде и один на один с возможностью сесть в тюрьму на два года, если баллончик признали бы оружием. Однако дело в итоге закрыли вовсе. Эту информацию подтвердил адвокат Грачёва Сергей Жорин.