5 мифов о сексе, которые мешают им заниматься

Хороший секс происходит спонтанно

Нет ничего плохого в том, чтобы планировать секс. Когда отношения только начались, в них полно страсти, и вы можете заниматься любовью часами напролет, несмотря на то что кому-то завтра рано вставать. Но со временем жизнь входит в привычное русло, дела поглощают, и секс может просто выпасть из вашего графика. Поэтому пары, которые давно в отношениях, часто планируют секс заранее, и хуже от этого он не становится.

Мужчине всегда хочется

Абсолютный миф, глубоко засевший в наших головах благодаря стереотипам о мужчине как диком, необузданном звере. Это порождает обиды женщин, которым отказали в близости, отвергли их заигрывания. Они думают, что партнер бесповоротно разлюбил, а то и завел интрижку на стороне.

Мужчины точно так же, как и женщины, могут не хотеть секса. У них может болеть голова или проблемы на работе отбили желание, а может, между вами есть неразрешенные конфликты. В любом случае мужчины могут не хотеть секса, и у них могут быть на то причины.

Считается только секс с проникновением и оргазмом

Если женщина допустила мужчину до эрогенных зон, вспомнила все прелести петтинга, она считает, что секс был. У мужчин в голове часто есть установка про то, что в соитии обязательно должен участвовать член. Но это не так. Все, что может привести к удовольствию (вашему и партнера), – уже более чем хороший результат. Оргазм тоже не должен входить в ваше секс-меню, особенно если включается гонка, в которой прийти к финишу нужно как можно быстрее. Увы, как правило, такие установки только мешают расслабиться и получать кайф от процесса.

Мужчины не любят говорить о сексе

Порой это и правда так, в том числе из-за их ранимости и уязвимости в вопросах секса. У многих также широко распространено убеждение, что в хороших парах люди понимают друг друга с полуслова. Отсюда следует: если партнеры любят друг друга, то и с сексом все в порядке, а если сексуальные желания и ожидания не совпадают, не может быть и любви. Конечно же, это не так.