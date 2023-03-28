5 мифов о сексе, которые мешают им заниматься
Современная жизнь жестока. Постоянный стресс и незнание базовых вещей провоцируют у многих развитие синдрома СТОСН (синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи), — сообщает mail.ru. Психолог и сексолог Екатерина Альская рассказывает про главные мифы, которые сформировались вокруг интимной жизни.
Хороший секс происходит спонтанно
Нет ничего плохого в том, чтобы планировать секс. Когда отношения только начались, в них полно страсти, и вы можете заниматься любовью часами напролет, несмотря на то что кому-то завтра рано вставать. Но со временем жизнь входит в привычное русло, дела поглощают, и секс может просто выпасть из вашего графика. Поэтому пары, которые давно в отношениях, часто планируют секс заранее, и хуже от этого он не становится.
Мужчине всегда хочется
Абсолютный миф, глубоко засевший в наших головах благодаря стереотипам о мужчине как диком, необузданном звере. Это порождает обиды женщин, которым отказали в близости, отвергли их заигрывания. Они думают, что партнер бесповоротно разлюбил, а то и завел интрижку на стороне.
Мужчины точно так же, как и женщины, могут не хотеть секса. У них может болеть голова или проблемы на работе отбили желание, а может, между вами есть неразрешенные конфликты. В любом случае мужчины могут не хотеть секса, и у них могут быть на то причины.
Считается только секс с проникновением и оргазмом
Если женщина допустила мужчину до эрогенных зон, вспомнила все прелести петтинга, она считает, что секс был. У мужчин в голове часто есть установка про то, что в соитии обязательно должен участвовать член. Но это не так. Все, что может привести к удовольствию (вашему и партнера), – уже более чем хороший результат. Оргазм тоже не должен входить в ваше секс-меню, особенно если включается гонка, в которой прийти к финишу нужно как можно быстрее. Увы, как правило, такие установки только мешают расслабиться и получать кайф от процесса.
Мужчины не любят говорить о сексе
Порой это и правда так, в том числе из-за их ранимости и уязвимости в вопросах секса. У многих также широко распространено убеждение, что в хороших парах люди понимают друг друга с полуслова. Отсюда следует: если партнеры любят друг друга, то и с сексом все в порядке, а если сексуальные желания и ожидания не совпадают, не может быть и любви. Конечно же, это не так.
Секс, как и любое другое действо, можно и нужно обсуждать, чтобы улучшить. Говорить о сексуальных желаниях и предпочтениях нормально, главное выстроить доверительный контакт, чтобы мужчина мог открыться.
В идеальных парах партнеры финишируют одновременно
Этот миф активно подкрепляется в кино и сериалах, герои которых доходят до кульминации одновременно, после чего довольные и запыхавшиеся откидываются на кровати. Совместный оргазм признан показателем близости и гармонии партнеров. На самом же деле одновременно получить оргазм довольно сложно, так как физиологически мужчине и женщине нужно для этого разное количество времени.
В целом, хороший секс – когда двое получают оргазм во время секса, но он не обязательно должен быть одновременно. Совместный оргазм – не то, к чему стоит усердно стремиться, но, если вы так хотите, пробуйте и экспериментируйте, только опять же без давления.