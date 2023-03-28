Супермодель Кармен Педару рассказала, как в начале карьеры ей приходилось голодать: „ела куски арбуза прямо с асфальта“

Кармен тогда не решилась пожаловаться своей бабушке, что ей нечего есть, ведь она бы ее сразу забрала домой. Попросить больше денег не было возможности.

О тех голодных временах она вспоминает, что один раз они с подругой наскребли денег и купили арбуз, а потом долго тащили тяжелый фрукт по улице. В один момент он случайно выскользнул у Кармен из рук, упал на асфальт и разломился на куски.