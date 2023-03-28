Эстонское телевидение помогает демографии страны! Пара с реалити-шоу „Вилла“ ждет ребенка

В своем новом видео блогеры рассказали, что благодаря их проекту на свет появится ребенок. Его родители - участники „Виллы“, но на проекте они не были парой, зато познакомились благодаря съемкам.

По словам Зевакина, при создании проекта „Вилла“ целью было, чтобы участники действительно нашли любовь и создали крепкие отношения.

„Но вот так получилось, что внутри команды...“ - начал Зевакин и засмеялся, после чего Валтинг пояснил - любовь в итоге нашли не участники проекта, а члены команды, работавшей над этим проектом.

„Кто это - мы не скажем. Во всяком случае, у нас будет ребенок с „Виллы“ - это официально“, - поведал Зевакин радостную новость