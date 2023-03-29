Шоубиз
29.03.2023, 10:40

„Путинист!“ -„Заткнись, кретин!“ Режиссер Андрес Пуустусмаа и экс-худрук Русского театра Филипп Лось повздорили на театральной вечеринке

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Filipp Loss ja Andres Puustusmaa
Filipp Loss ja Andres Puustusmaa
ФОТО: Kollaaž: Delfi Meedia

Празднование вручения театральных наград в Vaba Lava в Нарве закончилось серьезным конфликтом между режиссером Андресом Пуустусмаа (51) и бывшим худруком Русского театра Филиппом Лосем (55) - в том числе прозвучали фразы „путинист“ и „фашист“. Пуустусмаа не стал комментировать конфликт, а Лось сказал, что другие деятели театра встали на его защиту.

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