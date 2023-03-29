29.03.2023, 10:40
„Путинист!“ -„Заткнись, кретин!“ Режиссер Андрес Пуустусмаа и экс-худрук Русского театра Филипп Лось повздорили на театральной вечеринке(10)
ФОТО: Kollaaž: Delfi Meedia
Празднование вручения театральных наград в Vaba Lava в Нарве закончилось серьезным конфликтом между режиссером Андресом Пуустусмаа (51) и бывшим худруком Русского театра Филиппом Лосем (55) - в том числе прозвучали фразы „путинист“ и „фашист“. Пуустусмаа не стал комментировать конфликт, а Лось сказал, что другие деятели театра встали на его защиту.