29.03.2023, 12:34
В Эстонии снова выступит всемирно известная рок-группа Three Days Grace
ФОТО: Pressimaterjalid
14 июня в Эстонии вновь выступит канадская рок-группа Three Days Grace. В рамках концертного тура „Revolutions Live Tour“ концерт пройдет в Helitehas в Таллинне.
На концерте будет представлен новый альбом группы „Explosions“, а также прозвучат такие известные хиты, как „I Hate Everything About You“, „Never Too Late“, „Animal I Have Become“, „Pain“, „Just Like You“, „Home“, „Painkiller“, „Riot“, „The Mountain“ и т.д.
Three Days Grace была основана в 1997 году. Три альбома группы получили трехкратный платиновый статус.
Three Days Grace выступит в Helitehas 14 июня. Продажа билетов стартует 31 марта.
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