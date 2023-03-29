Стига Ряста выгнали из столичного клуба Hollywood! „Сказали, ты сюда уж больше не приходи“

Когда-то представлявший Эстонию на Евровидении музыкант почувствовал на себе, какого это, когда тебя выгоняют из клуба. Таким образом ему один раз пришлось покинуть клуб Hollywood в Старом городе Таллинна.

„Сначала выгнали, потом хотел попасть обратно внутрь, но сказали, ты уж сюда больше не приходи“, - вспомнил Ряста неудобный момент в эфире Sky Plus. „Да уж, интересная ситуация...“, - продолжил он.

К счастью, ему не пришлось одному горевать за дверью ночного клуба. По его словам, вместе с Ряста из клуба выгнали еще одного знаменитого эстонского мужчину - однако его личность Ряста раскрывать не пожелал.

Ведущие Sky Plus предположили, что тем вторым мог быть Отт Лепланд, так как в программе рассказывал похожую историю, но Ряста развел руками: „Нет, это был другой парень“. Однако так и не раскрыл личность своего брата по несчастью.

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