„Что делать дальше?“ 1 апреля в Таллинне выступит украинский комик Сергей Детков

Его открытость и честность цепляют с первой шутки, а самобытность и способность улавливать смешные моменты дают возможность быть одним из самых харизматичных комиков постсоветского пространства. Легкость, непринужденность, острота, но в тоже время аккуратность – это все о Сергее. И в этом всем уже совсем скоро вы можете убедиться самостоятельно!

Сегодня Сергей Детков успешный и самодостаточный стендап-комик, его стиль самобытный и привлекает внимание большого количества поклонников. Сейчас он выходит за просторы интернета и едет в тур, чтобы встретиться лично с каждым ценителем в концертных залах и разделить вечер в теплой приятной компании.

1 апреля, в международный день смеха, Сергей выступит в Таллинне со своей новой сольной Stand Up программой „Что делать дальше?“

Начало 20:00. Двери с 19:00.

Место: Tallinn, Uus Laine, Vana-Kalamaja 1 Билеты на сайте fienta.com.

До встречи на Stand Up Comedy в Таллинне!