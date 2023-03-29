ФОТО | 49-летняя Хайди Клум появилась на публике в откровенном платье
Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум появилась на публике в откровенном наряде. Фото сделали многочисленные СМИ, которые поделились этим и с ней для её Instagram.
На размещенных снимках 49-летняя манекенщица позировала на красной дорожке музыкальной премии iHeart Radio Music Awards, прошедшей в Голливуде. Для выхода в свет она выбрала блестящее синее платье длины макси английского бренда Julien Macdonald с разрезом до верхней части бедра и вырезом в районе грудной клетки, обнажающим часть бюста.
Образ знаменитости был дополнен макияжем с голубыми стрелками на веках, сделанным известной визажисткой Линдой Хэй, объемными серьгами, а также маникюром и босоножками на платформе и высоких каблуках в тон наряду.
Подписывайтесь на Bublik в Facebook