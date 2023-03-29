Страшная смерть: молодая блогерша умерла после капельниц для иммунитета

Обычно данное лекарство применяют для общего оздоровления организма и усиления иммунитета. Вероятно, блогер об этом знала – блондинка училась на 5-м курсе московского университета им. И.М. Сеченова, а в социальных сетях называла себя не иначе как „Health-коуч и „специалист по системному оздоровлению“.

Блогер заявляла, что уже в молодости стоит принимать „лекарства от старости“. Свои знания Коляда применяла на практике, прежде всего на себе. Так, девушка и ее парень воспользовались препаратом на основе плаценты, который должен был им помочь укрепить иммунитет после перенесенного ковида.

Однако 14-го марта после капельницы с вышеуказанным препаратом паре стало плохо – их госпитализировали с высокой температурой. В больнице состояние Анны продолжило ухудшаться, а 25-го числа девушка скончалась.

Ее молодой человек - основатель „СберМегаМаркета“ - смог выкарабкаться, 20-го числа его перевели из реанимации в обычную палату.

Согласно данным Telegram-канала „Mash“, на момент госпитализации влюбленные успели пройти целый курс из пяти капельниц. Специалисты предполагают, что препарат мог сработать как яд — организм Жулина и Коляды попросту не принял вещество, и началась токсико-аллергическая реакция и заражение крови.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте препарата. Между тем японский препарат из плаценты, оказывающей „волшебное“ влияние на организм, давно популярен среди „звезд“. А рекламировал его ещё семь лет назад известный телеведущий Андрей Малахов...

Девушка, согласно информации „StarHit“, имела более десяти тысяч подписчиков в своем личном блоге, где активно делилась секретами здорового образа жизни. Она также рассказывала аудитории о продвижении социальных сетей, которые помогли ей приобрести квартиру в центре Москвы.

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