Настя Каменских лишилась голоса

„Для меня важно, чтобы все, кто купил билеты на мои выступления, смогли посетить полноценные яркие, эмоциональные и чувственные концерты. Поэтому вынуждена перенести первые пять концертов, которые должны были пройти с 28 марта по 2 апреля“, — уточнила Каменских.

Она рассказала, что врачи выявили новообразование на ее голосовых связках, из-за чего певица позже потеряла голос. Каменских подчеркнула: при правильном лечении и уходе связки могут прийти в норму уже через несколько недель. Звезда добавила, что билеты на ее концерт остаются действительными.

„Я очень жду вас на концертах, чтобы обрадовать качественным живым звуком!“ — резюмировала певица.