ГАЛЕРЕЯ | Группа „Огни большого города“ сыграла хиты 90-х специально для женщин
В пятницу вечером 24 марта, зал KINOMAJA стоял на ушах – бэнд ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА презентовал свою программу в честь женского дня. „Мы отпраздновали 8 марта, когда все уже давно всё отметили. Я вообще считаю что надо объявить весь март женским месяцем, мы, собственно, так и сделали.
Всегда приятно получить повторное запоздалое поздравление, на день рождения или другой праздник, а подарок наш заключался в том, что мы все вместе пели песни, которые наша публика когда то распевала в молодости. Нет ничего лучше ностальгии, и песен, которые ты когда то слушал в школьное и университетское время. Уверен со мной многие согласятся“, - рассказывает солист группы Максим Галанин.
Парни из группы ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА удивили народ неожиданной задорной рок-обработкой песен „Белые розы“, „Попытка номер 5“, „18 мне уже“, „Всё что тебя касается“. „Мы на самом деле обычно играем песни немного из другой оперы. Мы больше специалисты по хитам русского рока, но в этот раз сделали для женской публики исключение и попали в яблочко, а мужская часть зала тоже оценила.“, - рассказывает Максим.