ГАЛЕРЕЯ | Группа „Огни большого города“ сыграла хиты 90-х специально для женщин

Всегда приятно получить повторное запоздалое поздравление, на день рождения или другой праздник, а подарок наш заключался в том, что мы все вместе пели песни, которые наша публика когда то распевала в молодости. Нет ничего лучше ностальгии, и песен, которые ты когда то слушал в школьное и университетское время. Уверен со мной многие согласятся“, - рассказывает солист группы Максим Галанин.