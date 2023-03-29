ФОТО | Беременная эстонская модель Диана Томсон устроила горячую фотосессию в нижнем белье

„Чудесное время - время ожидания малыша. Я счастлива и свечусь от этого невероятного чувства“, - писала девушка в начале марта и добавила, - „Мои фотосессии продолжаются, график составлен уже до окончания лета. Поэтому я никуда от вас не денусь“.