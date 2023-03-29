29.03.2023, 18:30
ФОТО | Беременная эстонская модель Диана Томсон устроила горячую фотосессию в нижнем белье(7)
ФОТО: Erakogu
Эстонская модель Диана Томсон в начале марта сообщила о своей беременности, но этот нюанс не мешает ей выкладывать горячие фотосессии, где она позирует в одном лишь нижнем белье.
„Чудесное время - время ожидания малыша. Я счастлива и свечусь от этого невероятного чувства“, - писала девушка в начале марта и добавила, - „Мои фотосессии продолжаются, график составлен уже до окончания лета. Поэтому я никуда от вас не денусь“.
После этого она неоднократно делилась со своими подписчиками фотосессией от фотографа Прийта Ратаса, которую она сделала уже будучи беременной. На снимках Диана позирует в нижнем белье, а иногда еще и рубашке.